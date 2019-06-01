Минск, 1 июня, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Западные демократии демонстрируют неспособность обеспечить мир и благополучие как в своих странах, так и в глобальной политике. Об этом 31 мая заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями иностранных конституционных судов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хамелеон

«И к чему это приводит? К торговым войнам, хаосу и так далее, когда мы, прежде всего политики, довлеем над законом, над правовыми актами, которые признаны в мире, на межгосударственном уровне, над теми соглашениями, которые заключены и имеют силу закона в тех или иных государствах, — поведал Лукашенко. — Это конфликты, это войны в тех или иных регионах. Если так пойдет и дальше, мы придем к новой мировой войне. Думаю, что это будет последняя война».

Лукашенко сообщил, что для сохранения мира и стабильности необходимо строго выполнять нормы законодательства на всех уровнях, отметив:

«Надо соблюдать международное право и внутренние законы. Белоруссия не просто к этому готова, а всегда призывает к этому и будет всегда делать так, чтобы в мире был покой и стабильность».

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«Смею вас заверить: демократии и свободы в Белоруссии нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах, — добавил Лукашенко. — Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить».

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Лукашенко обратился к теме критики официального Минска за недостаточное развитие демократии и нарушения прав человека, отметив:

«Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки».

Он также ответил на обвинения в авторитаризме:

«Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Белоруссии оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания».

Лукашенко также заявил, что ближайшее время в Белоруссии будет или новая конституция, или будут вноситься правки в действующую. При оценке белорусского пути он сослался на опыт туркестанских постсоветских республик и Украины.

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«На Украине попробовали штурмом взять — что получили? Богатейшая страна в Европе. Они что-то неправильно делают? Все делают правильно. Так или иначе мы все идем по этому пути. И нас тоже кто-то извне подталкивает. Но политики существуют для того, чтобы приспособить все это для своей страны, поэтому главный фактор — это время. Расхождений в политике у нас, сидящих за этим столом, ни у кого нет: ни у Запада, ни у Востока. Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то медленнее. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе на Западе. Я часто привожу пример: Германия, страна порядка, достукалась до того, что девчонки в школу боятся ходить в юбках. Это нормально?»— сказал Лукашенко.

По его мнению, Западу есть чему поучиться у Белоруссии и использовать её опыт. Лукашенко особо остановился на негативных, по его мнению, явлениях во Франции и США.

«Я не хотел бы, чтобы в Белоруссии подобное происходило. Это во Франции! Всегда продвинутой и спокойной стране. Посмотрите, что творится в Соединенных Штатах Америки», — сказал бессменный белорусский руководитель, обращаясь к руководителям иностранных конституционных судов.