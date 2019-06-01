Таллин, 1 июня, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела в пятницу 31 мая встречу с депутатами парламента страны, которые будут представлять Эстонию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Речь шла о голосовании по восстановлению полномочий делегации России.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Президент напомнила депутатам, что Россия была лишена права голоса в ПАСЕ за «грубое нарушение норм международного права» (имеется ввиду присоединение Крыма).

Президент Кальюлайд на встрече заявила, что в отношениях с Россией нужны стратегическое терпение и уважение своих ценностей, а не уступки и восстановление полномочий в ПАСЕ.

«Нам нужно стратегическое терпение. Это ситуация, когда сталкиваются интересы и ценности. Небольшой стране легко в этой ситуации сделать свой выбор — мы можем быть всегда и только на стороне ценностей. Интересы могут меняться, но компас ценностей меняться не может», — сказала она.

После встречи с президентом глава эстонской делегации в ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски заявила изданию err.ee, что все делегаты от Эстонии, которые будут присутствовать на голосовании, проголосуют против возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Как уже сообщалось, в начале мая комитет министров стран-участников Совета Европы рекомендовал ПАСЕ принять действия для восстановления полномочий российской делегации в ассамблее. На сессии ПАСЕ в июне будет избираться генеральный секретарь организации, поэтому вопрос с членством России в организации надо решить.