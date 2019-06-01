Иваново, 1 июня, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Членство бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в партии «Единая Россия» может быть приостановлено на период следствия, решение будет принято на ближайшем заседании президиума регполитсовета. Об этом сообщила 1 июня пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Chastnik.ru Павел Коньков

«В связи с появившейся на официальном сайте Следственного комитета РФ информацией о задержании депутата Ивановской областной думы VII созыва от фракции «Единая Россия» Павла Алексеевича Конькова «по подозрению в совершении преступления», «предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», сообщаем, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении члена партии «Единая Россия» согласно уставу партии на ближайшем президиуме регионального политсовета партии будет решаться вопрос о приостановлении членства в партии Павла Алексеевича Конькова на период проведения следствия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Павла Конькова по подозрению в мошенничестве объявил 1 июня Следственный комитет России. Также задержан управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Следствие подозревает их в хищении вверенных Конькову бюджетных средств в сумме 700 млн рублей путем их перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО».

Павел Конько работал в должности губернатора Ивановской области с 2013 по 2017 года, сменив на посту Михаила Меня. В октябре 2017 года Коньков был отправлен в отставку. В сентябре 2018 года был избран депутатом Ивановской областной думы от «Единой России».