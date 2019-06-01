Екатеринбург, 1 июня, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин показал за 2018 год доход в размере 2 383 787,45 рубля. Об этом журналистам сообщили в думе.

Egd.ru Игорь Володин

По сравнению с 2017 годом он стал немного богаче. Его доход на посту заместителя председателя областного Заксобрания тогда составил 2 251 332,94 рубля.

Из имущества у Володина имеются гараж и иномарка. В структуре имущества изменений за год не произошло.

Сведений о супруге спикера нет. Зато известно, что двое его несовершеннолетних детей имеют в пользовании квартиру площадью 43 кв. метра.