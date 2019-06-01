Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. К подсчёту ущерба, нанесённого городу Дзержинск в Нижегородской области в результате серии взрывов, приступила местная администрация. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба администрации города.

(сс) edar Подсчет

Идёт сбор информации о выбитых окнах в социальных учреждениях, оперативная группа объезжает город и близлежащие посёлки. Уже проведены переговоры со стекольным заводом в городе Бор, из Нижнего Новгорода в Дзержинск направлена ремонтная бригада.

При этом объявленный в городе и трёх посёлках режим ЧС позволяет начать восстановительные работы сразу же.

По уточнённым данным, количество пострадавших от взрыва составило 39 человек. Из них были госпитализированы 10, остальные получили, в основном, лёгкие ранения в виде порезов от оконного стекла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 38 пострадавших в результате взрыва на оборонном предприятии «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области.