Оттава, 1 июня, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Вице-председатель канадской телекоммуникационной компании Rogers Communications Филип Линд заявил, что оборудование китайской компании Huawei не должно использоваться при развёртывании инфраструктуры 5G из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Kārlis Dambrāns Huawei

Линд признал, что оборудование Huawei дешевле, чем у конкурентов, однако он выразил обеспокоенность в связи с «сотрудничеством Huawei с правительством Китая».

«Идея Huawei контролировать нашу систему связи в Канаде безумна. Я не думаю, что это должно быть позволено», — заявил представитель Rogers Communications.

В качестве доказательства «связи» компании Huawei с государственными органами Китая Линд отметил интерес, который китайское правительство проявляет к судьбе финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде в декабре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая вице-президент США Майк Пенс прибыл в Оттаву для проведения переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ожидается, что ситуация вокруг компании Huawei станет одним из вопросов повестки.