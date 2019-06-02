Анкара, 2 июня, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Хорст Зеехофер, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли решенным вопрос миграции, заявил: «Мы упорядочили миграцию на национальном уровне. Я могу сказать, что мы преодолели эту проблему и смогли больше влиять на нее. В Европе мы еще очень далеки от ее решения. Соглашение между Турцией и ЕС продолжает вносить ценный вклад в облегчение этого вопроса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы в ЕС

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, упомянутое министром соглашение по вопросам миграции было подписано представителями Турции и ЕС 18 марта 2016 года. Хорст Зеехофер также поделился тем, что после завершения текущего парламентского созыва он намерен завершить свою политическую карьеру. Министр подчеркнул, что решение об уходе из политики он принял в 2018 году, когда прибыл в Берлин, находясь на посту министра внутренних дел.