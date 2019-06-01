Белгород, 19 февраля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Старинные восточнославянские украшения изъяли у жителя города Старый Оскол Белгородской области. Чёрного археолога задержали при попытке реализации исторических ценностей, сообщили 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Пресс-служба УФСБ по Белгородской области Восточнославянские украшения

Мужчина незаконно проводил археологические раскопки в Старооскольском районе. У чёрного копателя изъяли шейные гривны, височные подвески, очелье (корону), бусины. По заключению экспертизы все эти предметы относятся к восточнославянским выемчатым эмалям 1−3 века нашей эры и представляют высокую культурную и историческую ценность.

В январе 2020 года приговором областного суда он признан виновным в незаконном обороте археологических предметов. Ему предстоит заплатить штраф, предметы старины конфисковали в пользу государства.