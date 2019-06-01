Хартум, 1 июня, 2019, 15:59 — ИА Регнум. В столице Судана — городе Хартуме — военная полиция открыла огонь по протестующим. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Судане уже несколько месяцев не прекращаются гражданские беспорядки. Сперва на фоне гражданских протестов военные свергли многолетнего президента Судана Омара аль-Башира. Власть в стране взял переходный военный совет.

Однако военные фактически установили диктатуру в стране, распустив парламент и приостановив действие конституции. Но протесты гражданских политических сил не прекратились, и они потребовали передать власть в стране в руки гражданского правительства.

После нескольких раундов переговоров удалось договориться о начале процесса передачи власти. Но гражданские политические силы не прекращали протесты и после этого. Сегодня в Хартуме военная полиция открыла огонь по протестующим.