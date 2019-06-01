Нью-Дели, 1 июня, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты поздравили Нарендру Моди с началом его второго срока в качестве премьер-министра Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

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В качестве поздравления на фасаде небоскреба ADNOC (Национальной нефтяной компании Абу-Даби) транслировали фотографии Нарендры Моди и Мухаммада бен Заида Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и младшего брата президента ОАЭ Халифы ибн Заида Аль Нахайяна. По словам посла Индии в ОАЭ Сингха Сури, акция стала символом «окрепшей дружбы между двумя странами». Он подчеркнул: «Благодаря теплым отношениям между Нарендрой Моди и Мухаммадом бен Заидом Аль Нахайяном двусторонние отношения между Индией и ОАЭ поистине расцвели за последние пять лет».

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП), получившая 303 места из 543. Лидер парламентской фракции БДП Нарендра Моди вступил в должность премьер-министра республики 30 мая.