Берлин, 1 июня, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Международная группа ученых выявила механизмы, которые снижают чувствительность голых землекопов к некоторым видам боли. Исследование опубликовано в журнале Science.

Zoohoo.dallaszoo.com Голые землекопы

Предыдущие исследования показали, что голые землекопы (лат. Heterocephalus glaber) нечувствительны к некоторым веществам, являющимися универсальными раздражителями. В частности, они невосприимчивы к соляной кислоте и к алкалоиду капсаицин, который содержится в различных видах стручкового перца. Невосприимчивость к этим веществам позволяет голым землекопам занимать экологические ниши, не подходящие для других грызунов.

Группа исследователей по руководством физиолога Гари Левина из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (Берлин) с помощью секвенирования РНК выявила механизм, с помощью которого голые землекопы и семь других близких видов грызунов блокируют чувствительность к определённым видам боли. Исследование показало, что у этих грызунов была снижена активность генов, кодирующих белки TRPA1 и NaV1.7, связанные с каналами передачи болевых импульсов.

Авторы отмечают, что подобные исследования не только проливают свет на механизмы адаптации, которые задействуются при эволюции, но и могут помочь в разработке новых подходов к облегчению боли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года российские учёные выяснили, что долголетие голых землекопов может быть связано с повышенной активностью репарации ДНК.