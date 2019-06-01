Токио, 1 июня, 2019, 16:49 — ИА Регнум. 31 мая японская газета Асахи Симбун опубликовала данные онлайн-опроса, в котором приняли участие 1000 человек в возрасте 13−29 лет. В ходе опроса оказалось, что только 30% молодых людей в Японии хотели бы учиться в других странах.

(сс) Dick Thomas Johnson Японская школьница

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», исследование проводилось одновременно и в других развитых странах: Южной Корее, США, Великобритании, Германии, Франции и Швеции. Примечательно, что среди желающих получить образование за рубежом японцы оказались на последнем месте.

Наибольшую заинтересованность (60%) показала южнокорейская молодежь. В то же время, японцы оказались на последнем месте по «удовлетворенности собой» — только 45% оказались довольными своей жизнью.