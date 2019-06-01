Москва, 1 июня, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Хоккейный московский клуб ЦСКА продлил контракт со своим нападающим Иваном Телегиным, являющимся также капитаном команды. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба «армейцев».

Cska-hockey.ru Иван Телегин

Также сообщается, что соглашение с 27-летним хоккеистом заключено до конца сезона 2020/21.

Отметим, Иван Телегин является обладателем Кубка Гагарина нынешнего сезона в составе московского ЦСКА.

Напомним, прошлом сезоне нападающий провел 49 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 22 (6 шайб + 16 голевых передач) очка при 26 минутах штрафа. В 20 играх плей-офф отметился 3 (1 шайба + 2 результативные передачи) очками.