Токио, 1 июня, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В ходе одной из встреч с избирателями в префектуре Тиба депутат правящей Либерально-демократической партии Японии Ёситака Сакурада упомняул проблему сокращающегося населения Японии. Он потребовал, чтобы каждая женщина имела не менее трех детей, а также призвал аудиторию «научить» этому своих детей и родственников. Сакурада добавил, что «к сожалению, в Японии растет число женщин, предпочитающих оставаться одинокими».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», позже депутат был вынужден извиниться за свои грубые высказывания. Тем не менее, высказывание вызвало общественный резонанс и движение женщин в сети, которые отмечали, что «рожать не так-то просто», а детей еще нужно растить и воспитывать.

Ёситака Сакурада известен своими заявлениями. Он не только признался, что никогда не пользовался компьютером, будучи ответственным за кибербезопасность, но и вскоре был вынужден уйти с поста министра по подготовке Олимпийских игр из-за очередного скандала.