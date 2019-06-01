Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области достигло 38 человек. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Из 38 пострадавших в тяжёлом состоянии находятся четверо, состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, девять человек получили лёгкие травмы.

По предварительным данным, погибших в результате взрыва нет. В настоящее время открытое горение на предприятии ликвидировано, пожарные продолжают ликвидацию отдельных очагов тления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города Дзержинска и в расположенных поблизости посёлках Пыра, Желнино и Лесной Кордон.

Также сообщалось, что в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 27 человек.