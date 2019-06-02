Нью-Дели, 2 июня, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В 2018−19 финансовом году впервые за шесть лет приток прямых иностранных инвестиций в Индию снизился. Их резкое падение произошло преимущественно в таких сферах, как телекоммуникации, фармацевтика и электроэнергия.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

Сообщается, что общий уровень прямых иностранных инвестиций сократился на 1% и составил 44,4 млрд. долларов. В 2017−18 ф.г. этот же показатель достиг уровня 44,8 млрд. долларов.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в сфере телекоммуникаций наблюдалось падение на 56% (2,7 млрд. долларов), а в сфере фармацевтики уровень инвестиций сократился на 74% и составил 266 миллионов долларов. Объем прямых иностранных инвестиций в сферу электроэнергии составил 1,1 миллиард долларов.

Более того, в 2018−19 ф.г. Сингапур занял первое место среди стран-источников ПИИ, обогнав Маврикий и превысив его показатель в два раза. Объем ПИИ из Сингапура составил 16,2 млрд. долларов, в то время как из Маврикия он составил 8,1 млрд. долларов.

Стоит отметить, что объемы ПИИ в индийский сектор услуг (9,15 млрд. долларов), сферу программного обеспечения (6,41 млрд. долларов), торговлю (4,46 млрд. долларов) и автомобилестроение (2,62 млрд. долларов) выросли по сравнению с прошлогодними показателями.