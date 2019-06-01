Нью-Дели, 1 июня, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Члены Высокого суда Дели направили петицию в правительство Индии с просьбой об установлении единых стандартов обучения в таких религиозных заведениях, как медресе, мектеб и гурукула. По заявлению главного судьи РаджендрыМенона и судьи БриешаСетхи, в настоящее время процесс обучения в этих заведениях не соответствует общепринятым стандартам, что делает их выпускников неконкурентоспособными при трудоустройстве.

Дмитрий Налбандян. Студенты. 1957

«Программа обучения в этих религиозных заведениях осталась на уровне 18 века, когда дети в школах изучали лишь Коран, урду и персидский язык. Это существенно отражается на конкурентоспособности студентов и снижает перспективы получения работы в будущем», — говорится в этом заявлении.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», судьи предлагают создать несколько центральных советов для регулирования образовательного процесса и предоставления сертификатов различным религиозным учебным заведениям. Инициаторы данного обращения в своих заявлениях опираются на статьи конституции Индии 21А и 14, которые провозглашают право на получение образование и право на равенство соответственно.

В настоящее время судьи ждут ответа по этому предложению от министерства развития людских ресурсов, а также министерства по делам меньшинств Индии.