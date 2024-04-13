Бейрут, 1 июня, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Высокопоставленная делегация экспертов из Вооруженных сил США прибыла в Ливан для изучения подземных трансграничных туннелей военизированной шиитской партии «Хезболлы». Данные туннели были обнаружены силами безопасности Израиля в ходе прошлогодней операции «Северный щит».

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты США

Американские специалисты желают изучить израильские технологии, используемые для обнаружения подземных проходов, с целью извлечения выгоды из техники борьбы с данным видом нелегального проникновения на территорию страны и ее применения на южных границах США с Мексикой. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Известно, что американская делегация уже провела встречу с израильским командиром региональной бригады Барам Роем Леви, который рассказал о техники обнаружения тоннелей. Израильский командир заявил, что «Хезболла» планировала направить тысячи боевиков для проникновения на военные цели в северном Израиле в качестве неожиданного маневра в будущей войне. По данным ВС Израиля, глубина самого крупного туннеля достигала 80 метров, а его длина составляла порядка километра.