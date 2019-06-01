Амман, 1 июня, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Государственный министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Иордании Джумана Гунайамат заявила, что власти ЕС высоко оценили развитие демократии и поддержку прав человека в Иордании. В своем заявлении министр сослалась на публикацию годового отчета ЕС по правам человека и демократии в мире за 2018 год. В докладе ЕС подтверждается приверженность Иордании политическим реформам, верховенству закона и демократическим свободам, несмотря на ряд экономических трудностей и региональную нестабильность. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Alrai.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иордания

Министр Гунайамат подчеркнула, что приоритеты правительства сосредоточены на укреплении конституционных ценностей, в том числе защиты свободы слова. Она также указала на расширение прав женщины и улучшение их положения в обществе, так в 2018 году должность судьи Кассационного суда Иордании впервые заняла женщина.

По словам официального представителя правительства Иордании, Амман и в будущем будет придерживаться международных обязательств в области прав человека.