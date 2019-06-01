Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область). Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил промышленной безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, серия взрывов произошла на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске. Взрывы прогремели в одном из цехов предприятия.

На данный момент известно о 38 пострадавших в результате взрывов. Два человека числятся пропавшими без вести.