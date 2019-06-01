Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен властями в городе Дзержинске Нижегородской области и в посёлках Пыра, Желнино и Лесной Кордон. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

Government-nnov.ru Оперативный штаб по вопросу ликвидации последствий происшествия на ГосНИИ «Кристалл»

По последней информации, появилась угроза взрыва второго цеха на оборонном предприятии, где ранее произошла серия взрывов. Угроза возникла после перехода огня с соседнего здания завода «Кристалл».

Кроме того, сообщается, что, в целях безопасности, были эвакуированы пожарные, работавшие на тушении пожара, возникшего после серии взрывово на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 пострадавших в результате серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске. Два человека числятся пропавшими без вести. 11 пострадавших были отпущены медиками после оказания помощи, один пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Также были перекрыты часть трассы М-2 и закрыт поворот, ведущий непосредственно к заводу.