Архангельск, 1 июня, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который также является членом попечительского совета Северного (Арктического) федерального университета, оценил перспективы вуза стать научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«За неполные 10 лет существования федерального университета можно сказать, что многие задачи, которые перед ним ставили — выполнены. Может быть, нам хотелось получить больше ресурсов, но получили тоже немало ресурсов и смогли оснастить научную базу. Сегодня я бы оценил уровень развития вуза, как «выше среднего» по России, он входит в 20-ку лучших вузов страны», — заявил Алексей Кудрин .

Он отметил, что создание НОЦ станет следующим этапом развития университета и призвал руководство вуза ставить более амбициозные задачи.

«Самое главное — оказаться в тренде вызовов ближайших 10-ти лет. Не отставать, а опережать. Я бы поставил еще большую задачу — стать одним из ведущих вузов страны. Ресурсы и потенциал есть, надо умело ими распорядиться», — заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет формируют заявку для участия в конкурсе на создание НОЦ мирового уровня «Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Университет называет в числе своих партнеров Московский физико-технический институт и МГТУ имени Н. Э. Баумана, научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», крупнейшие судостроительные, лесопромышленные, добывающие предприятия региона. Известно, что в списке претендентов на создание НОЦ числятся 60 объединений.

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