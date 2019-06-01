Приштина, Сербия, 1 июня, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы Албания отменила для косоваров пошлину за проезд по автомагистрали Дуррес — Косово, которую из-за своего значения для албанцев по обе стороны границы также называют «Улица нации».

Oscepa.org Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай публично призвал президента Косово Хашима Тачи заняться этим вопросом:

«Умоляю президента потребовать от Эди Рамы (премьер-министра Албании) сделать первый шаг. Отменить пошлину, убрать сканер. Так мы начнем объединение. Я выступаю за объединение, выражающееся в конкретных актах, а не в громких словах. Я бы попросил всех проявлять осторожность: слова не должны бежать вперед дел», — заявил Харадинай, выступая по государственному телевидению.

Напомним, ранее Хашим Тачи открыто заявил о намерении объединить Косово с Албанией.