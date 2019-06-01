Мехико, 1 июня, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Мексиканское песо сильно ослабло после заявления президента США ДональдаТрампа о намерении ввести 5%-ные таможенные пошлины на весь мексиканский экспорт в США в случае, если власти латиноамериканской страны не остановят потоки мигрантов, скапливающиеся на американо-мексиканской границе. Об этом сообщило мексиканское агентство Televisa.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Курс мексиканской валюты уже упал до 19,60 песо за доллар. Падение составило более 2%. По прогнозам экономистов, ожидается дальнейшее падение курса до 20 песо.

О намерении ввести пошлины на мексиканские товары Трамп заявил после того как правительства Мексики, США и Канады направили в парламенты своих стран законопроекты для ратификации соглашения о свободной торговле, подписанного тремя государствами ещё в ноябре 2018 г. и заменившего Договор о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.