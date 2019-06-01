Иерусалим, 1 июня, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Один из лидеров радикального движения ХАМАС Яхъя Синвар выступил на «Дне Иерусалима» в Тегеране. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, Синвар пообещал Израилю новый виток вооруженного конфликта.

Hamas.ps Яхъя Синвар

«Тель-Авив получит вдвое больше ракетных ударов, чем во время операции «Нерушимая скала» в 2014 году», — заявил лидер ХАМАСа. Кроме того, политик отметил, что движение продолжает развивать свои боевые возможности при поддержке Ирана.

В ходе выступления Синвар призвал арабский мир игнорировать конференцию в Бахрейне, на которой будут объявлены условия «сделки века». По мнению лидера радикального движения, главы арабских стран не должны принимать условия сделки, потому что президент США Дональд Трамп собирается отдать Иерусалим «сионистскому захватчику».