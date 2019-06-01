Два человека пропали без вести в результате взрывов на заводе в Дзержинске
Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Два человека пропали без вести, 27 человек пострадали после серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба администрации города.
Люди госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое. 11 пострадавших уже отпущены врачами после оказания медпомощи.
Режим ЧС в городе после взрывов не вводился, сильных разрушений в городе нет, коммуникации не нарушены. Химическая угроза населению отсутствует.
Пожар, возникший после взрыва на заводе, пока не локализован, площадь пожара превысила 100 кв. метров.
В целях безопасности властями оцеплена часть федеральной трассы М-7 и перекрыт поворот к заводу. Ситуация находится пд контролем экстренных служб и администрации города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о лабораторных исследованиях атмосферного воздуха, организованных Роспотребнадзором в Дзержинске. Пробы воздуха подтвердили отсутствие угрозы загрязнения воздуха и химической угрозы для населения.