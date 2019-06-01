Милан, Италия, 1 июня, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» примет наказание УЕФА, которое может быть ему вынесено за нарушение правил финансового fair play (англ. «честная игра» — прим. ИА REGNUM ), и будет вынужден пропустить сезон участия в еврокубках, сообщает 1 июня Corriere dello Sport.

Www.acmilan.com Офис футбольного клуба «Милан»

По данным источника, решение по делу о нарушении кубом правил fair play будет вынесено в понедельник. В настоящее время «Милан» ведет с руководством УЕФА переговоры, на которых он готов принять отстранение от еврокубков на один сезон, так как не сможет выполнить требования безубыточности, которые выдвинула ему организация.

Отметим, ранее сообщалось, что в апреле 2019 года Следственная палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) передала дело миланского клуба в арбитражную палату организации, так как команда не выполнила требования союза о безубыточности.

Напомним, по итогам сезона «Милан» занял пятое место в серии А чемпионата Италии, что дало ему право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне. Если клуб будет отстранён от участия в турнире, его место может занять команда «Торино», которая стала седьмой по итогам чемпионата.

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