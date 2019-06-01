Уфа, 1 июня, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Хоккейный уфимский клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным, сообщает 1 июня официальный Twitter клуба.

Cska-hockey.ru Михаил Пашнин

Контракт между хоккеистом и клубом рассчитан на один сезон. Ранее, 31 мая, стало известно, что Михаил Пашнин расторг соглашение с ЦСКА.

Отметим, в прошедшем сезоне 30-летний Пашнин принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 5 (1 шайба + 4 голевые передачи) очков при 37 минутах штрафа. В плей-офф принял участие в шести играх и не отметился в них результативными действиями.

Напомним, защитник играл за ЦСКА с начала сезона 2017/18, до этого выступал за ярославскую команду «Локомотив».