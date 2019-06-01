Гавана, 1 июня, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Министерство связи Кубы приняло новые правила использования радиочастот, узаконивающие использование частных сетей Wi-Fi. Об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 29 июля, частные организации смогут создавать Wi-Fi сети для доступа к глобальной сети интернет. При этом компании не смогут продавать эту услугу, так как доступ к сети интернет на коммерческой основе может предоставлять только государственная телекоммуникационная компания ETECSA.

Граждане Кубы смогут подключаться к сетям компании ETECSA через Wi-Fi, запрашивая специальное разрешение. Новые правила также будут регулировать импорт в страну Wi-Fi роутеров и маршрутизаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте кубинская госкомпания ETECSA подписала меморандум о взаимопонимании с американской компанией Google.