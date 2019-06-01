Дзержинск, Нижегородская область, 1 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Лабораторные исследования атмосферного воздуха были организованы Роспотребнадзором после серии взрывов на оборонном предприятии в городе Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Government-nnov.ru Спасатели у здания Государственного научно-исследовательского института «Кристалл»

В результате полученных исследований удалось установить, что угрозы загрязнения воздуха после взрывов нет, химическая угроза отстутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 19 пострадавших в результате серии взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске. При этом в самом цеху по производству тротила, где и произошёл взрыв, работало пять человек. Всех успели эвакуировать, их жизнь в настоящее время вне опасности.

По уточнённым данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Власти Дзержинска включили систему оповещения, чтоб исключить панику среди горожан. Был создан оперативный штаб для контроля за ситуацией, в который вошли представители администрации города и представители экстренных служб.