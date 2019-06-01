Нижний Новгород, 1 июня, 2019, 13:47 — ИА Регнум. По уточнённой информации, три взрыва произошло на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба администрации города.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе. 1935

В результате серии взрывов, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Полностью разрушен цех по производству тротила, в котором произошли взрывы.

После взрыва на территории предприятия возник пожар, площадь которого составила 100 кв. метров. На территории близлежащего населённого пункта Пыра в результате взрыва нарушилось электроснабжение.

По всему Дзержинску зафиксированы разрушения, нанесённые взрывной волной. В основном были затронуты торговые центры, магазины, административные здания.

Чтобы исключить распространение паники среди горожан, в Дзержинске включили звуковое оповещение о взрыве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших при взрывах на оборонном предприятии в Дзержинске. Предварительной причиной взрыва было названо нарушение технологического процесса в цеху по производству тротила.