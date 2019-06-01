Пермь, 1 июня, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Известный театральный критик Вадим Журавлев поделился информацией относительно скорого отъезда из Перми художественного руководителя местного театра оперы и балета Теодора Курентзиса, об этом эксперт сообщил 31 мая в видеоролике на своей странице в YouTube.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя 1tv.ru Теодор Курентзис

Журавлев подчеркнул, что официальной информации по данному поводу пока нет, но, судя по его источникам, все уже решено.

«Думаю, что никакого прощального концерта не дадут, и пока нет никакой информации по этому поводу, ее тщательно скрывают. Многие фанаты в Перми считают, что это происки врагов», — отметил театральный критик.

Журавлев также подверг резкой критике хозяйственную деятельность маэстро, в результате которой в Перми был разрушен репертуарный театр, а пресловутая система Stagione, о необходимости внедрения которой говорил Курентзис, так и не была реализована.

Напомним, слухи о скорой отставке скандально известного дирижера ходят в Перми уже несколько месяцев. На закрытии Дягилевского фестиваля, возглавляемого им, в футболке с надписью «Не дайте Курентзису уехать» появился сам губернатор Максим Решетников, демонстрируя тем самым, что исполнение желания поклонников артиста ему не под силу.