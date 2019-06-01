Нижний Новгород, 1 июня, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на оборонном заводе «Кристалл» в городе Дзержинске под Нижним Новгородом. Об этом сегодня, 1 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Взрыв

Мощный взрыв прогремел в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

Масштабы взрыва и информация о пострадавших уточняется. В соцсетях распространяют видеокадры, как огромный столб черного дыма поднимается над местом взрыва.

https://twitter.com/ShadenFM/status/1134754288272642048