Москва, 1 июня, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание в связи с днем рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

kremlin.ru

«Уважаемый Никол Воваевич! Примите искренние поздравления с Вашим днем рождения. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Я хотел бы вновь подтвердить готовность продолжить конструктивный диалог в направлении продолжения развития союзнических отношений между Россией и Арменией и совместной тесной работы, а также партнерского сотрудничества в рамках евразийских интеграционных процессов», — отмечается в поздравлении президента России.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин провел с Николом Пашиняном также телефонный разговор.

«В ходе телефонного разговора президент России поздравил премьер-министра Армении с днём рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Обсужден график предстоящих контактов», — говорится в сообщении.

Сегодня, 1 июня, премьер-министру Армении исполнилось 44 года.