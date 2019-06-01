Нижний Новгород, 1 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Сильные взрывы прогремели на оборонном предприятии в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 1 июня сообщили очевидцы в социальных сетях.

Взрыв. Цитата из хф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия

По поступившей информации, взрыв произошёл на предприятии ГосНИИ «Кристалл», производящем боеприпасы. При этом жителями города ощущались сильные толчки, взрывной волной повредило оконное остекление в домах, наиболее близко расположенных к заводу.

Очевидцы в соцсетях выложили видео, где отчётливо видны клубы дыма и слышен звук взрыва.

Возможной причиной взрывов могло стать нарушение технологического процесса производства взрывчатых веществ.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. В городе включено звуковое оповещение о ЧП, чтобы предотвратить панику у горожан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах на оборонном предприятии в Дзержинске. В связи с ЧП был создан оперативный штаб. На место происшествия выехали представители администрации города и представители экстренных служб.