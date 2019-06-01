Москва, 1 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал контакты с защитниками Кириллом Ляминым и Михаилом Григорьевым, сообщает 1 июня хоккейное агентство Winners.

(сс) Fanny Schertzer Хоккейная клюшка

По данным источника, оба хоккеиста заключили с московской командой соглашение, рассчитанное сроком на один сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне Кирилл Лямин выступал за екатеринбургский клуб «Автомобилист» и сыграл за него в 43 играх регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 7 (2 шайбы + 5 результативных передач) очков. В матчах плей-офф не записал на свой счет никаких результативных действий.

Напомним, Михаил Григорьев сыграл в минувшем сезоне за другую московскую команду — «Спартак», в 30 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 8 (1 шайба + 7 голевых передач). Также принял участие в тех матчах пей-офф, не сделав в них никаких результативных действий.