Жительница Ростова-на-Дону, 35-летняя Елена, не удивилась, когда её 11-летняя дочь попросила купить «кошачий хвостик и ушки». Дети играют, ничего страшного, подумала женщина. Но когда дочь заявила, что теперь она «фурри», Елена пришлось обращаться за разъяснениями в интернет — что это значит и к чему теперь готовиться.

Иван Шилов ИА Регнум

Сеть подсказала, что русское «фурри» пошло от английского «пушистый, покрытый мехом». Так называют условное сообщество людей, интересующихся антропоморфными животными, имеющими человеческие черты. Такие встречаются практически в любом мультфильме, в том числе, например, в «Простоквашино» или «Чебурашке».

Чтобы походить на животных, фурри создают фурсьюты — «костюмы фурри». В наряд обычно входят хвосты, мех на руки (лапы), меховые же уши и чёрные носы. Но здесь всё, разумеется, зависит от выбранного животного.

После разговора с дочкой Елена выяснила, что та, как можно было ожидать, увлекается и «квадробикой»: передвижением на четырёх конечностях — «как животные». Сеть заботливо выдала десятки видео из торговых центров, парков и просто улиц со всей России, где «озверевшие» дети бегают на четвереньках.

«Дочь мне сказала, что ничего плохого они с друзьями не делают, — рассказывает женщина ИА Регнум. — Соревнуются, например, кто быстрее на четвереньках добежит от одного дерева до другого. Или целый день едят овощи, если выбирают роль зайца».

Но с мнением Елены согласны далеко не все. 24 апреля детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о необходимости установить ответственность «за вовлечение в фурри», назвав процесс диверсией против населения России.

«Это движение фурри пришло с Запада. Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных.

Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики», — считает Волынец.

Полицейские приехали на вызов и сфотографировались

Попытки запретить движение предпринимаются давно. Еще в сентябре 2021 года председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил приравнять фурри к ЛГБТ (экстремистское движение, запрещённое в РФ).

«Их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее», — заявлял тогда Цыганов, но в реальные действия это не вылилось.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В июне 2023 года неравнодушные граждане вызвали полицию, увидев в московском парке «Сокольники» десятки подростков, одетых в «пушистые» костюмы. В этот день проходила встреча крупного сообщества фурри, собравшая школьников со всей страны.

Однако прибывшие на вызов полицейские увидели не «толпу беснующихся подростков», а спокойно себя ведущих школьников, никому не мешавших. Разгонять не стали, но сфотографировались на память.

«Кому мы могли помешать? Приехал патруль, поинтересовались, кто мы такие. Пофотографировались с нами и спросили, куда дальше двинется наш зверинец, чтобы понимать, откуда еще могут поступать звонки», — рассказывал один организаторов встречи в Сокольниках Кирилл, отмечая, что зачастую взрослые люди спокойно реагируют на необычные наряды, а дети приходят в восторг.

Еще один сотрудник правоохранительных органов, попросивший об анонимности младший лейтенант полиции, рассказал ИА Регнум, что тоже ездил на вызов после жалобы на фурри. В полицию позвонила пенсионерка, сказала, что подростки «непонятно разодеты, сидят на детской площадке и что-то выкрикивают».

«Приехали на вызов, увидели школьников. Ничего не нарушали, буйно себя не вели, ели чипсы с газировкой. Поговорили с ними, оказались «фуррики». Балуются сейчас так дети, ничего страшного», — отметил полицейский.

Теперь мы кошки

Считается, что движение фурри и «квадробика» зародились в США, а уже оттуда по соцсетям и не только разлетелись по свету. Однако в самих Штатах ситуации с фурри доходят до абсурда. В 2022 году, например, уволили учителя за «отказ мяукать в ответ ученице, которая идентифицирует себя как кошка».

«Мы больше не нуждаемся в ваших услугах, если вы не можете идентифицировать себя со всеми детьми в классе», — заявили педагогу в школьном совете.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Дело было так. Учитель отмечала в журнале присутствующих. После одной из озвученных фамилий услышала вместо «Есть» громкое «Мяу!». Подумала, что дети балуются, решила подыграть. Спросила: «Разве у нас тут есть кошачий лоток?» Девочку, которая «идентифицировала себя как кошка», это сильно расстроило, она в слезах выбежала из класса.

А некоторые американские школьники просят установить для них лотки и миски для корма. Просьба не выполнена — пока что.

Самовыражаются от имени персонажа

Евгения Войнова — один из организаторов ежегодной выставки-фестиваля домашних лис Fox Family Fest. Она часто общается с представителями сообщества фурри, поскольку они — постоянные гости фестивалей.

«В основном это подростки 14–18 лет, но есть и взрослые в очень дорогих костюмах. Их прямо приятно разглядывать: стоят такие сьюты от 30 до 300 тысяч рублей», — рассказывает девушка ИА Регнум.

Войнова — в прошлом старший лейтенант юстиции, много времени посвятила работе с трудными подростками. Говоря о школьниках-фурри, отмечает, что в движении нет ничего опасного. Их можно сравнить с «ролевиками» — любителями ролевых игр, реконструкторами.

«Дети «выгуливают» своих персонажей в парках, придумывают истории из их жизни и ведут блоги. Что-то вроде уроков актёрского мастерства», — считает девушка.

При этом обычно в фурри идут подростки, которые боятся говорить от своего имени, стесняются открыто выражать собственные мысли и чувства, добавляет Войнова. Сделать это от имени персонажа им легче. При этом девушка подчёркивает, что движение ни к какой из вариаций ЛГБТ-сообществ себя не относит.

«Что касается взрослых, у них это обычно хобби. Сами шьют костюмы, некоторые потом еще и другим людям начинают шить — вполне себе бизнес», — рассказала Евгения Войнова.