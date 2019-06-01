Москва, 1 июня, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан РФ с Международным днем защиты детей, сообщает пресс-служба Госдумы 1 июня.

Пресс-служба Саратовского областного правительства Вячеслав Володин

«Забота о юных гражданах страны, соблюдение прав и отстаивание интересов каждого ребенка — наша задача. Важно сделать все, чтобы дети всегда чувствовали любовь и поддержку взрослых. Особенно те из них, которые растут без родителей и в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации», — заявил Володин.

Особенно спикер нижней палаты отметил граждан, которые в качестве своей работы выбрали заботу о детях, их здоровье, образовании и духовно-нравственном развитии.

«Особой благодарности заслуживает подвижничество тех, кто делом доказывает, что чужих детей не бывает», — заявил Володин.

Кроме того, отметил он, в день защиты детей не следует забывать и о родителях.

«И, конечно, особые слова благодарности родителям, которые изо дня в день растят и воспитывают своих детей в любви и заботе, учат их добру и справедливости, поддерживают стремление к знаниям, помогают познавать мир. Какими будут наши дети, а значит и будущее страны, зависит от нас», — отметил Володин.