Берлин, 1 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Германия должна увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, так как военный блок НАТО является важным инструментом «в деле устрашения России». Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью германскому таблоиду BILD.

Sk.usembassy.gov Майкл Помпео

«Самое сложное решение — в руках у немецкого народа. Правительство ФРГ дало обещание о 2%, и люди должны потребовать, чтобы правительство сдержало обещание. НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Германия, по мнению властей США, обладает большими мощностями и высоким уровнем благосостояния. Но Германия должна понять, что она должна «привнести что-то», хотя бы то, что она сама обещала.

Напомним, что Помпео прибыл в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедший к власти в США в 2016 году Дональд Трамп потребовал от всех стран военного блока НАТО нарастить расходы на оборону до 2% ВВП. Власти Германии заявили, что это слишком большая сумма, однако напрямую не отказались её выделять.