Вязьма, Смоленская область, 1 июня, 2019, 11:49 — ИА Регнум. 1 июня в бывшей усадьбе дворян Грибоедовых в деревне Хмелита в Вяземском районе Смоленской области, ныне историко-культурном и природном заповеднике, в 28-й раз пройдет ежегодный Всероссийский Грибоедовский праздник.

Иван Крамской. Портрет А.С.Грибоедова. 1873 г

В программе — выставки, презентации книг и журналов, лодочные и конные прогулки, выступление «живых скульптур», ярмарки-продажи и мастер-классы народных умельцев.

На основной сцене актеры Смоленского областного драматического театра имени А.С. Грибоедова представят сцены из комедии «Горе от ума», а в зале-лектории историки и литературоведы расскажут о жизни и творчестве Александра Грибоедова.

В усадьбе Хмелита, у своего дяди Алексея Федоровича Грибоедова, каждое лето проводил будущий поэт и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Считается, что обитатели Хмелиты послужили прообразами известных героев комедии «Горе от ума» — Фамусова, Скалозуба, Молчалина, Софьи и Чацкого.