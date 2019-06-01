Архангельск, 1 июня, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Около половины граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административных нарушениях после задержания на станции Шиес Архангельской области, являются жителями других регионов. Об этом, как сообщает ИА «КомиИнформ», журналистам заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция и протесты

Он отметил, что в основном иногородние задержанные — это жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего, по словам Якушева, на станции Шиес были задержаны более 20 человек, на которых составлено около 30 протоколов об административных нарушениях по статьям 19.1, 19.3, 20.2.2 КоАП РФ. Как уточняет РАПСИ, нарушения связаны в основном с самоуправством и неповиновению законным требованиям полиции.

Александр Якушев сообщил, что сотрудники полиции продолжат дежурство на станции Шиес в целях обеспечения безопасности как «работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников «РЖД», охранников, обслуживающего персонала», так и самих протестующих граждан. «Органы внутренних дел будут находиться здесь до завершения подготовительных работ», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подготовительные работы, о которых говорит Якушев, будут завершены на площадке экотехнопарка «Шиес» до 15 июня, после чего сама площадка будет законсервирована вплоть до окончания получения экспертных заключений и проведения общественных слушаний. Строительные работы могут начаться только в случае положительного заключения по итогам всех этапов.

31 мая на станции Шиес состоялся пресс-тур журналистов Архангельской области и соседней с ней Республики Коми, в дальнейшем представители СМИ и общественности также будут регулярно посещать территорию технопарка. Кроме того, на площадке открыт информационный центр.

Президент России Владимир Путин на «Медиафоруме ОНФ» призвал региональные власти учесть мнение людей по вопросу строительства полигона. «Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут», — заявил Путин.