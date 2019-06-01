Тула, 1 июня, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Тульской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в 07:00 мск на 249-м километре трассы М-2 «Крым». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Caravelle, не справившись с управлением, съехал в кювет и наехал на ЛЭП.

В результате аварии погиб водитель автомобиля, пассажиры госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало О ДТП в Таиланде. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус упал с высоты около 20 метров. Пострадали 17 человек.