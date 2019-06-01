Ташкент, 1 июня, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразили удовлетворение развитием конструктивного политического диалога и продуктивного практического сотрудничества с Евросоюзом в торгово-экономической, инновационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает МИД Узбекистана.

Www.president.uz Встреча председателя Европейского совета Дональда Туска и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Председатель Европейского совета Дональд Туск находится с визитом в Узбекистане.

«Первый визит председателя Европейского совета в нашу страну, проходящий в год 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Евросоюзом, свидетельствует об усиливающемся взаимном стремлении расширять и укреплять многоплановое партнерство», отметил в ходе встречи Мизиёев.

Как отмечает МИД, об активизации контактов в последние годы говорят регулярно проводимые заседания Совета и Комитета сотрудничества «Узбекистан-Евросоюз», развитие межпарламентских обменов, неоднократные визиты в Узбекистан Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и других высоких представителей Евросоюза.

Начаты переговоры по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС, европейские партнеры оказывают содействие в вопросах вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и другое.

В ходе встречи основное внимание уделено вопросам дальнейшего расширения практического сотрудничества в сферах экономики, торговли, инноваций и инвестиций, транспорта, науки, образования и здравоохранения.

«Особо подчеркивалось, что проводимые в нашей стране реформы по либерализации экономики открывают возможности для более широкого присутствия ведущего европейского бизнеса, активного привлечения в Узбекистан новейших технологий, внедрения передового опыта и высоких стандартов», отмечает МИД.

Председатель Европейского Совета, подчеркивает МИД, высоко оценил практические усилия Узбекистана по преодолению негативных последствий экологической катастрофы в бассейне Аральского моря. Он подтвердил готовность к активному взаимодействию в рамках Многопартнерского трастового фонда для региона Приаралья.

«В ходе беседы состоялся также обмен мнениями по другим актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая мирное урегулирование ситуации в Афганистане», говорится в сообщении.

В заключение встречи подчеркнута обоюдная приверженность дальнейшему укреплению полномасштабного партнерства и расширению многопланового сотрудничества в интересах обеспечения стабильности и устойчивого развития всего региона