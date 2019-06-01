Архангельск, 1 июня, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована. Об этом в ходе первого пресс-тура для журналистов из Архангельской области и соседней Республики Коми заявил заместитель руководителя ГБУ г. Москва «Автомобильные дороги» Владимир Запорин, представляющий московскую сторону реализации проекта, сообщает ИА «КомиИнформ».

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка

После завершения подготовительных работ, связанных с безопасностью железнодорожной инфраструктуры, монтажу заграждений и систем видеонаблюдения, в том числе — для организации трансляции, площадка будет законсервирована до окончания разработки проектной документации, получения экспертных заключений, проведения процедур оценки воздействия на окружающую среду и общественных слушаний. Запорин подчеркнул, что закон предписывает вынести проект на публичные слушания после прохождения Госэкспертизы, и инвестор выполнит эти требования.

«Строительные работы, связанные с реализацией проекта экотехнопарка «Шиес», могут начаться только в случае положительного заключения по итогам всех этапов, в том числе одобрения проекта общественностью региона», — заявил Владимир Запорин.

Журналисты и общественность региона, пообещал Запорин, смогут посещать территорию технопарка на регулярной основе. Уже 31 мая на площадке открыт информационный центр, в полную силу он заработает с 10 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 4 июня на станции Шиес планируется завершить работы по отсыпке откосов на участке ОАО «РЖД». Это необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных объектов. ООО «Технопарк» обязуется завершить все иные подготовительные работы в срок до 15 июня. На официальном сайте проекта будет организована прямая видеотрансляция с территории станции.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что понимает обеспокоенность жителей Архангельской области, связанных со строительством полигона. Он призвал региональные власти учесть мнение людей. «Эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут», — подчеркнул глава государства.