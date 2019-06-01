Массачусетс, США, 1 июня, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Глобальные поставки носимых устройств в первом квартале 2019 года достигли 49,6 миллионов единиц. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Www.mi.com Фитнес-браслет

К носимым устройствам относят умные часы, фитнес-браслеты и прочие аксессуары со встроенными миниатюрными компьютерами.

Согласно данным IDC, в годовом исчислении рынок умных устройств вырос на 55%. Наибольшая часть поставок (63,2%) пришлась на наручные устройства, такие как часы и браслеты. Однако наиболее быстрый рост продемонстрировали прочие носимые устройства, включая беспроводные наушники.

По итогам первого квартала года лидером на рынке носимых устройств осталась американская компания Apple, поставившая 12,8 млн единиц, получив долю рынка в 25,8%. Китайские компании Xiaomi и Huawei поставили 6,6 млн (13,3% рынка) и 5 млн (10%) устройств соответственно. Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошла южнокорейская компания Samsung (4,3 млн устройств, 8,7% рынка) и американская корпорация Fitbit (2,9 млн устройств, 5,9% рынка).

Отмечается, что самые высокие темпы роста показали Huawei и Samsung, нарастившие за год поставки на 282,2% и 151,6% соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае исследовательская компания Counterpoint представила отчёт, согласно которому в первом квартале 2019 года поставки умных часов выросли на 48% в годовом исчислении.