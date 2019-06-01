Лондон, 1 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» может продать своего немецкого полузащитника Месута Озила, сообщает 1 июня London Evening Standard.

(сс) Антон Зайцев Месут Озил

По информации источника, главным препятствием для продажи футболиста может стать его высокая зарплата, так как на данный момент она составляет 350 тысяч фунтов в неделю и не каждый клуб может позволить себе такого игрока.

Отметим, ранее сам Озил рассказал о том, что он всем доволен в «Арсенале» и намерен играть врем как минимум до окончания действия текущего контракта летом 2021 года.

Напомним, в минувшем сезоне 30-летний футболист сыграл за «Арсенал» в 24 матчах и отметился в них 5 голами и 2 результативными передачами.