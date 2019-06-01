Красноярск, 1 июня, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Заслуженный врач России, супруга экс-губернатора Красноярского края Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей для укрепления иммунитета человека и предложила применять для профилактики клещевых инфекций гомеопатические средства. Заявление было опубликовано Толоконской на её страницах в соцсетях ВКонтакте и Facebook.

JerzyGorecki Клещ

Толоконская задала своим читателям в соцсетях вопрос, что они думают о клещевом энцефалите. В качестве вариантов ответов были предложены «панически боюсь» и «это естественное явление».

Далее Толоконская так прокомментировала результаты опроса: «Как показал опрос, большинство из Вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».

Далее, в качестве экстренной профилактики всех клещевых инфекций одновременно, Толоконникова предложила использовать гомеопатические средства взамен имунноглобулина, который она назвала «устаревшим».

По словам Толоконской, если человек переболеет обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, принимая при этом «уникальные безвредные лекарства», то здоровье у переболевшего поднимется на «невиданный уровень».

Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях. В ответ Толоконская удалила своё утверждение, но, тем не менее, продолжает активно продвигать свою точку зрения в комментариях.

При этом заболевания, переносимые клещами, в частности, клещевой энцефалит и бореллиоз представляют огромную опасность для здоровья человека. Это острые инфекционные вирусные заболевания, которые могут привести к поражению центральной нервной системы и даже к летальному исходу.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда супруга экс-губернатора Красноярского края попадает в сложную ситуацию из-за своих откровенно спорных публикаций в соцсетях. Ранее Наталья Толоконская стала широко известна своим высказыванием в соцсетях на реплики жителей Красноярска о смоге в городе. Толоконская ответила красноярцам, жалующимся на непростую экологическую обстановку в городе, что «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязевый воздух перестанет быть опасным!» (орфография и пунктуация сохранены).

Кроме того, Толоконская известна как активный популяризатор гомеопатии и нетрадиционных способов лечения, базирующихся на принципе «самоизлечения» организма.