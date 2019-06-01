Вашингтон, 1 июня, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Известный актер и сценарист Саша Барон Коэн заявил, что его фильм «Борат», вышедший на экраны в 2006 году, стал причиной развода актрисы Памелы Андерсон, об этом 31 мая сообщает The Daily Beast.

Toglenn Памела Андерсон

По словам Коэна, сцена похищения указанной артистки, исполненной самим сценаристом, была лишь частично постановочной, о том, что ведется съемка знала только сама Андерсон. Ее супруг музыкант Кид Рок был взбешен сценой и потребовал развода.

По сюжету фильма, журналист из Казахстана Борат Сагдиев, роль которого исполняет Коэн, замечает актрису, общающуюся с поклонниками и похищает ее. Сами фанаты Андерсон даже не подозревали о съемках картины и не предприняли попыток ее спасти.