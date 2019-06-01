Милан, Италия, 1 июня, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Сампдория» из Генуи Марко Джампаоло может занять пост главного тренера команды «Милан», сообщает 1 июня Football Italia.

Www.sampdoria.it Марко Джампаоло

Согласно данным источника, руководство миланского клуба уже согласовало с 51-летним специалистом все условия соглашения.

Кроме Джампаоло в числе вероятных претендентов на пост главного наставника «Милана» называются такие тренеры как Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини, Леонарду Жардим и Симоне Индзаги.

Отметим, ранее пост главного тренера «Милана» покинул 41-летний Дженнаро Гаттузо, под руководством которого команда сыграла 82 матча, выиграв в 40 и проиграв в 20 из них, и ещё 22 завершив с ничейным результатом. По итогам сезона «Милан» занял пятое место в итальянской серии А и не смог пробиться в Лигу чемпионов.