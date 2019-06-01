Киев, 1 июня, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» страны государственным переворотом в случае, если она попытается отменить ранее принятый закон об украинском языке. Об этом Розенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Kmu.gov.ua Павел Розенко

«Для «новых русских» новой власти на Украине. В свое время один «фунт» (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», — написал вице-премьер Розенко и сопроводил свое сообщение фотографией бывшего депутата Верховной рады от «Партии регионов» Вадима Колесниченко, который в прошлом был одним из авторов закона о региональных языках.

Всех противников нового закона об украинском языке вице-премьер Розенко назвал «проходимцами» и прямо намекнул, что всем им придется уехать в Россию, напомнив о судьбе сторонников свергнутого президента Украины Виктора Януковича.

«Даже и не думай… те! Можем повторить», — написал Розенко, используя выражением президента Украины Владимира Зеленского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине был принят новый закон о государственном языке, который предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни страны.

Стоит отметить, что новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что намерен тщательно проверить новый закон о языке на предмет соблюдения прав и интересов граждан.